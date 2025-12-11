La actriz Eugenia Tobal se convirtió en la octava eliminada de “MasterChef Argentina” el reality gastronómico que conduce Wanda Nara por la pantalla de Telefe.



Tras no superar el desafío de la noche, que consistía en preparar un plato con el huevo como ingrediente principal. Su “revuelto Gramajo” no convenció al jurado, especialmente a Germán Martitegui, lo que resultó en su salida de la competencia.



