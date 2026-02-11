Durante la charla, Lanzoni contó que le encanta cocinar y que lo hace muy bien, una pasión que viene desde chica. Reveló que todavía conserva con mucho cariño un libro de recetas que le regaló su abuela, al que definió como un objeto muy especial y cargado de recuerdos. “Es algo que guardo desde siempre”, contó.

Consultada sobre la posibilidad de participar en MasterChef, fue contundente: dijo que no le gustaría estar porque le parece “todo trucho y arreglado”. Además, remarcó que el programa está muy editado y que eso no representa su forma de cocinar. “A mí me gusta cocinar en vivo, no es lo mismo”, explicó, marcando una clara diferencia con el formato televisivo.

También recordó su paso por Corte y Confección, donde participó como concursante, y confesó que no estuvo de acuerdo con el resultado final del certamen. Según expresó, no coincidió con la elección del ganador, que fue Aníbal Pachano.

En la misma entrevista, Lanzoni y Sergio Surraco adelantaron detalles de Disgusto, la comedia que protagonizan y que se presenta en Mar del Plata. La obra, escrita por Hernán Krasutzy, propone una mirada filosa y actual sobre los vínculos afectivos a través de Elena y Jorge, dos adultos emocionalmente golpeados que recurren a Karma Match, una aplicación ficticia creada para cerrar heridas del pasado.

Disgusto se presenta en el Teatro Carreras (Entre Ríos 1824) de Mar del Plata.

VIDEO: https://www.instagram.com/p/DUl3lAQjpIb/