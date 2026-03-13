La programación comenzará el sábado a las 20 con una edición especial de Chef al Diván. En este espacio conducido por Vero Lozano, pasarán por el diván los eliminados de la semana: La Joaqui, el Chino Leunis, Evangelina Anderson y Agustín “Cachete” Sierra, además del participante que abandone la competencia en la gala de este viernes. Allí compartirán cómo vivieron su paso por el reality y sus sensaciones tras dejar la cocina más exigente de la televisión.

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Luego, a las 21, se emitirá un especial de MasterChef Celebrity con un repaso por los momentos más destacados que dejó la semana dentro de la competencia.

El domingo a las 20:45 llegará una nueva Gala de Eliminación que será clave para definir quiénes avanzan a la semifinal. Con la conducción de Wanda Nara y el jurado integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, los participantes deberán afrontar una noche de máxima exigencia para asegurar su lugar en la recta final del certamen.

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De esta manera, el reality culinario más visto del país comienza a encaminarse hacia su definición, con los famosos buscando meterse entre los mejores de la temporada.





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