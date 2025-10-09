MasterChef Celebrity comienza el lunes a las 22 en Telefe
El canal confirmó que la final de La Voz Argentina se emitirá el domingo 12 y el lunes 13 de octubre, y que esa misma noche llegará el estreno de MasterChef Celebrity. El ajuste responde al cambio de fecha del partido de la Selección Argentina, reprogramado para el martes.
Telefe reacomodó su grilla y anunció que la final de La Voz Argentina se dividirá en dos emisiones: la primera parte será el domingo 12 de octubre, mientras que la segunda se verá el lunes a las 21.30. Ese mismo día, a las 22.00, llegará el esperado estreno de MasterChef Celebrity.
El cambio se debe a una modificación en la agenda deportiva, ya que el partido de la Selección Argentina, inicialmente programado para el lunes, fue reprogramado para el martes, lo que obligó al canal a ajustar su programación y adelantar el debut del reality de cocina.
La nueva edición de Masterchef contará con 24 figuras del espectáculo y el jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis. Con esta jugada, Telefe busca mantener el liderazgo de audiencia en dos noches clave de su prime time.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión