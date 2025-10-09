Telefe reacomodó su grilla y anunció que la final de La Voz Argentina se dividirá en dos emisiones: la primera parte será el domingo 12 de octubre, mientras que la segunda se verá el lunes a las 21.30. Ese mismo día, a las 22.00, llegará el esperado estreno de MasterChef Celebrity.



El cambio se debe a una modificación en la agenda deportiva, ya que el partido de la Selección Argentina, inicialmente programado para el lunes, fue reprogramado para el martes, lo que obligó al canal a ajustar su programación y adelantar el debut del reality de cocina.



La nueva edición de Masterchef contará con 24 figuras del espectáculo y el jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis. Con esta jugada, Telefe busca mantener el liderazgo de audiencia en dos noches clave de su prime time.

Ads

Ads