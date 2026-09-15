De esta manera, Sol y Yipio quedaron en el mano a mano definitivo y serán quienes se enfrenten este miércoles para conocer quién se consagra como la gran ganadora de esta edición.

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Charlotte se convirtió en la última eliminada antes de la final, luego de la salida de Luana el miércoles pasado.

Ahora sí, todo está definido: Sol vs. Yipio, este miércoles en la gran final de Gran Hermano: Generación Dorada.

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