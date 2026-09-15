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Charlotte quedó eliminada de Gran Hermano
Gran Hermano: Generación Dorada ya tiene a sus dos finalistas. Este lunes, Charlotte quedó eliminada por decisión del público y se despidió de la competencia a solo dos días de la gran final.
De esta manera, Sol y Yipio quedaron en el mano a mano definitivo y serán quienes se enfrenten este miércoles para conocer quién se consagra como la gran ganadora de esta edición.
Charlotte se convirtió en la última eliminada antes de la final, luego de la salida de Luana el miércoles pasado.
Ahora sí, todo está definido: Sol vs. Yipio, este miércoles en la gran final de Gran Hermano: Generación Dorada.