Durante la gala de este lunes, Santiago del Moro abrió el primer sobre y anunció que Yipio era la primera en asegurarse un lugar en la final. Luego, Charlotte quedó eliminada, dejando a Sol con el segundo lugar en la definición.

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Ahora, Yipio vs. Sol: una de las dos será elegida por el público como la gran ganadora de Gran Hermano: Generación Dorada.

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