1 min de lectura
Yipio y Sol son las dos finalistas de Gran Hermano: Generación Dorada
Yipio y Sol se convirtieron en las dos finalistas de Gran Hermano: Generación Dorada y este miércoles se enfrentarán en el último mano a mano de la edición.
Durante la gala de este lunes, Santiago del Moro abrió el primer sobre y anunció que Yipio era la primera en asegurarse un lugar en la final. Luego, Charlotte quedó eliminada, dejando a Sol con el segundo lugar en la definición.
Ahora, Yipio vs. Sol: una de las dos será elegida por el público como la gran ganadora de Gran Hermano: Generación Dorada.