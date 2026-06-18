Durante la charla, la artista destacó el gran momento que atraviesa el futbolista y señaló que el partido que disputó este martes volvió a demostrar la vigencia y el nivel con el que sigue compitiendo. Además, confesó que siente una enorme admiración por él y aseguró que todavía no puede creer ser contemporánea de una figura de semejante magnitud.

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María también contó que suele mirar videos de Messi con frecuencia y que disfruta viendo sus jugadas, sus goles y distintos momentos de su carrera. Con la espontaneidad que la caracteriza, dejó en claro una vez más que es una de las fanáticas más reconocidas del capitán argentino.

Video: https://www.instagram.com/p/DZta3JYO1B7/

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