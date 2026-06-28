Familiares y amigos despidieron a Ernestina Pais
Familiares, amigos y colegas despidieron este domingo a Ernestina Pais en la casa velatoria Zuccotti, ubicada sobre la avenida Córdoba al 5000, en la Ciudad de Buenos Aires. La ceremonia se desarrolló en un clima de profunda tristeza, con la presencia de seres queridos y figuras del espectáculo que se acercaron para acompañar a la familia de la conductora y actriz.
Entre quienes dieron el presente estuvieron su hermana, Federica Pais, acompañada por su pareja Facundo Echeguren; su hijo Benicio Guyot junto a su padre Alejandro Guyot; además de Gastón Pauls, Diego Ramos, Rocío Igarzábal, José María Muscari, Mariela Asensio, Dalma Maradona, Malena Guinzburg, Bicho Gómez, Romina Gaetani, María Carámbula, Alejandro Ortiz y Eloy Alazard, entre otros.
La despedida estuvo marcada por los abrazos, las lágrimas y los recuerdos compartidos por quienes formaron parte de la vida personal y profesional de Ernestina. Muchos de los presentes habían trabajado con ella en distintos proyectos televisivos y teatrales, especialmente en la obra El divorcio del año, de la que formaba parte al momento de su fallecimiento.
Finalizado el velatorio, sus restos fueron trasladados al Cementerio de la Chacarita, donde familiares y allegados le dieron el último adiós. La muerte de Ernestina Pais, ocurrida tras el accidente ferroviario en San Isidro, generó una profunda conmoción en el mundo artístico y periodístico.