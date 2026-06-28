Entre quienes dieron el presente estuvieron su hermana, Federica Pais, acompañada por su pareja Facundo Echeguren; su hijo Benicio Guyot junto a su padre Alejandro Guyot; además de Gastón Pauls, Diego Ramos, Rocío Igarzábal, José María Muscari, Mariela Asensio, Dalma Maradona, Malena Guinzburg, Bicho Gómez, Romina Gaetani, María Carámbula, Alejandro Ortiz y Eloy Alazard, entre otros.

Ads

La despedida estuvo marcada por los abrazos, las lágrimas y los recuerdos compartidos por quienes formaron parte de la vida personal y profesional de Ernestina. Muchos de los presentes habían trabajado con ella en distintos proyectos televisivos y teatrales, especialmente en la obra El divorcio del año, de la que formaba parte al momento de su fallecimiento.

Finalizado el velatorio, sus restos fueron trasladados al Cementerio de la Chacarita, donde familiares y allegados le dieron el último adiós. La muerte de Ernestina Pais, ocurrida tras el accidente ferroviario en San Isidro, generó una profunda conmoción en el mundo artístico y periodístico.

Ads

Ads