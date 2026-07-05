La Tora Villar se emocionó al hablar de su cobertura del Mundial y su encuentro con Messi
Lucila “La Tora” Villar atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera profesional. Desde Estados Unidos, donde forma parte de la cobertura del Mundial 2026, la ex participante de Gran Hermano abrió su corazón y contó cómo está viviendo esta experiencia.
Durante una transmisión de Streams Telefe, La Tora se mostró muy emocionada al reflexionar sobre todo el camino recorrido y las exigencias que implicó este desafío. “A este viaje vine con mucha presión y hay cosas que siendo mujer son más difíciles”, expresó.
Además, recordó uno de los momentos más especiales que le dejó esta cobertura: el encuentro que tuvo con Lionel Messi. El video junto al capitán de la Selección Argentina se volvió viral en redes sociales y representó un logro muy significativo para ella.
Las palabras de la conductora generaron una gran cantidad de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, que destacaron su crecimiento profesional y la emoción genuina con la que relató esta experiencia única en el Mundial 2026.
VIDEO: https://www.instagram.com/p/DaZNHacOtbC/