Durante una transmisión de Streams Telefe, La Tora se mostró muy emocionada al reflexionar sobre todo el camino recorrido y las exigencias que implicó este desafío. “A este viaje vine con mucha presión y hay cosas que siendo mujer son más difíciles”, expresó.

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Además, recordó uno de los momentos más especiales que le dejó esta cobertura: el encuentro que tuvo con Lionel Messi. El video junto al capitán de la Selección Argentina se volvió viral en redes sociales y representó un logro muy significativo para ella.

Las palabras de la conductora generaron una gran cantidad de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, que destacaron su crecimiento profesional y la emoción genuina con la que relató esta experiencia única en el Mundial 2026.



VIDEO: https://www.instagram.com/p/DaZNHacOtbC/

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