Ema, quien había regresado al reality tras su recordado paso por la edición 2011 en busca de revancha, quedó en el versus final frente a Sol Abraham y finalmente no logró continuar en el juego.



De esta manera, Sol aseguró una semana más dentro de la casa más famosa del país, mientras que Emanuel se despidió de sus compañeros y del sueño de llegar a la final.

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