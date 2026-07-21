Emanuel es el nuevo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada
La casa de Gran Hermano Generación Dorada tuvo una nueva eliminación y, por decisión del público, Emanuel Di Gioia se convirtió en el participante que debió abandonar la competencia.
Ema, quien había regresado al reality tras su recordado paso por la edición 2011 en busca de revancha, quedó en el versus final frente a Sol Abraham y finalmente no logró continuar en el juego.
De esta manera, Sol aseguró una semana más dentro de la casa más famosa del país, mientras que Emanuel se despidió de sus compañeros y del sueño de llegar a la final.