La representación de Franco Colapinto salió a expresar su preocupación por el nivel de hostigamiento que el piloto sufrió en plataformas digitales después del choque ocurrido durante el Gran Premio de Japón.

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Según señalaron desde su equipo de manejo, en las últimas horas se multiplicaron los mensajes ofensivos y las acusaciones en redes sociales vinculadas al incidente en pista que tuvo como protagonista a Oliver Bearman.

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Ante esta situación, solicitaron públicamente que se detengan las agresiones y se promueva un uso más responsable de las redes, especialmente en contextos de competencia deportiva donde los hechos suelen generar reacciones inmediatas y controversia.

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El comunicado apunta a poner un límite a la violencia virtual y a proteger a los deportistas de situaciones de acoso que, según remarcaron, no aportan al análisis deportivo ni al desarrollo de la categoría.

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