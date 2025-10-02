El marplatense Emiliano “Dibu” Martínez se lesionó en pleno calentamiento del Aston Villa y fue quitado de la planilla oficial cuando iba a ser titular ante Feyenoord, por la segunda fecha de la Europa League.

El arquero de la Selección Argentina, de 32 años, tuvo "un problema físico", según se informó cuando se vio a Marco Bizot ingresando al campo de juego en Países Bajos.

En su lugar, el joven Sam Procter quedó como suplente, en una situación que resultó llamativa porque el arquero Bizot recibió un fuerte golpe en los primeros instantes del partido que encendió las alarmas, aunque luego pudo continuar.

Esta lesión toma más importancia porque el próximo 10 de octubre volverá a jugar el combinado nacional frente a Venezuela, en un amistoso en Miami, y tres días después, viajará a Chicago para enfrentar a Puerto Rico.

