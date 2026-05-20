Golazo marplatense: Emiliano Buendía marcó para el Aston Villa y Dibu Martínez fue titular ante la Roma

El mediocampista marplatense convirtió un golazo de tiro libre en el triunfo 4-0 del Aston Villa ante la Roma en un amistoso de pretemporada. Emiliano Martínez también fue titular y sumó minutos bajo los tres palos.