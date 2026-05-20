Aston Villa, con “Dibu” Martínez y Buendía, campeón de la Europa League
El equipo inglés se impuso en la final disputada en Estambul con goles de Tielemans, Buendía y Rogers, y contó con destacada participación argentina.
El equipo inglés se impuso en la final disputada en Estambul con goles de Tielemans, Buendía y Rogers, y contó con destacada participación argentina.
Franco Ravizzoli tiene 27 años y ataja en el Wycombe Wanderers, que hoy enfrentará al Aston Villa en la Copa de la Liga de Inglaterra.
El arquero marplatense tuvo "un problema físico" en la previa al duelo de Aston Villa contra Feyenoord en Países Bajos, por la segunda jornada del certamen europeo.
El mediocampista marplatense convirtió un golazo de tiro libre en el triunfo 4-0 del Aston Villa ante la Roma en un amistoso de pretemporada. Emiliano Martínez también fue titular y sumó minutos bajo los tres palos.
En un partido con todos los matices, el equipo inglés ganó 3-2 pero no le alcanzó para dar vuelta la serie ante PSG. Además, Barcelona terminó ganando 5-3 al Dortmund.
El marplatense tuvo varias intervenciones en el duelo de ida de cuartos de final por la Champions frente a PSG pero el Aston Villa perdió 3-1.
El inglés Marcus Rashford llega a préstamo al conjunto "villano" sin opción de compra desde el Manchester United.
El marplatense Emiliano Buendía fue presentado como nueva incorporación del Leverkusen de Xabi Alonso a préstamo desde Aston Villa hasta final de temporada.
Emiliano Martínez que fue recibido con silbidos en el principado, y Emiliano Buendía fueron titulares en la derrota 1-0 del Aston Villa ante Mónaco por la Champions League.
El arquero marplatense Emiliano Martínez, se quedó con el premio a la mejor atajada del mes en la Premier League.
El marplatense sufrió una pequeña fractura en el dedo meñique de la mano izquierda. El encuentro será hoy a las 17.15 en Villa Park, por la decimocuarta fecha de la Premier League.
El marplatense fue reemplazado en el entretiempo. Chelsea goleó 3-0 a Aston Villa con los goles de Jackson, Fernández y Palmer.