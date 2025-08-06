El amistoso entre Aston Villa y Roma dejó una destacada actuación de los jugadores marplatenses Emiliano Buendía y Emiliano Martínez. El mediocampista ofensivo fue el autor del único gol del partido en el triunfo 4-0 del equipo inglés y lo hizo con una verdadera joya de tiro libre que despertó la ovación de los presentes.

Ads

Corrían 15 minutos del primer tiempo cuando Buendía, que viene de recuperarse de una dura lesión en los ligamentos cruzados, se paró frente al balón para ejecutar una falta desde la medialuna del área. Con precisión y potencia, colocó la pelota en el ángulo derecho del arquero rival, que nada pudo hacer para evitar el gol.

El marplatense mostró una buena forma física y fue de lo más destacado del equipo, sumando minutos valiosos en su preparación para la Premier League. Buendía volvió esta temporada al club tras haber sido cedido al Bayer Leverkusen, y con actuaciones como esta, demuestra que puede ser una pieza importante en la rotación ofensiva del Aston Villa.

Ads

En el arco, otro marplatense fue protagonista: Emiliano "Dibu" Martínez fue titular y completó una sólida actuación, aunque sin demasiadas intervenciones por la escasa generación ofensiva de la Roma. El campeón del mundo con la Selección Argentina sigue siendo una garantía bajo los tres palos y una pieza fundamental en el esquema del conjunto inglés; a pesar de que todo parecía indicar que saldría del club en este mercado de pases.

El partido, disputado en el estadio Bescot de Walsall, formó parte de la serie de amistosos que está disputando el club inglés como parte de su preparación para la temporada 2025/26. El triunfo, con protagonismo argentino, dejó buenas sensaciones para un equipo que apunta a pelear en lo más alto de la Premier League y tener una buena participación en las copas europeas.

Ads