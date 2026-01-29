La fase regular, en los campeonatos internacionales de clubes europeos, ahora tiene una liga de ocho jornadas y puestos en disputa para clasificar a dieciseisavos de final o directamente a octavos.

Por caso, en Champions League, Real Madrid perdió con Benfica en la última fecha y deberá pasar por una eliminatoria previa si quiere llegar a la ronda de los 16 mejores equipos.

En la Europa League pasa lo mismo. Y en una posición favorable espera la previa de la jornada final de la temporada regular el Aston Villa de los marplatenses. Recibirá a las 17, hora de Argentina, al Red Bull Salzburgo de Austria. Los ingleses lideran la tabla junto al Lyon francés, con la misma cantidad de puntos, antes de la jornada decisiva.

En cuanto a los futbolistas argentinos nacidos en Mar del Plata, Emiliano Buendía sería titular. Viene de marcar en la Premier League y es habitualmente titular en el torneo continental. Por su parte, Dibu Martínez tendría descanso pensando en los próximos meses de definiciones en las temporadas del Viejo Continente.

