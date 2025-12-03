Dibu Martínez y Emiliano Buendía están pasando por un gran momento individual y colectivo. En el primer aspecto, el arquero mantiene su puesto y su status en la Selección Nacional: es titular y figura.

Por su parte, Buendía entró en la consideración de Scaloni en las últimas convocatorias, incluso por encima del marplatense Matías Soulé (de gran momento en la Roma) y se ilusiona de cara al Mundial del 2026.

Pero en lo colectivo, y hablando de su club, viven un gran presente con el Aston Villa. Uno aportando goles al equipo y el otro, evitándolos. Esta tarde visitarán al Brighton desde la 16.30 por la decimocuarta fecha de la Premier League.

En la tabla de posiciones de, probablemente, la liga más competitiva del mundo, el Aston Villa marcha cuarto (con los mismos puntos que el tercero, el Chelsea de Enzo Fernández), en zona de clasificación a la próxima Champions League (objetivo que no pudo conseguir la temporada pasada). Pero de triunfar, los Villanos quedarán a un punto del Manchester City, escolta del Arsenal en el campeonato.

