El Aston Villa, con presencia de los marplatenses Emiliano Martínez y Emiliano Buendía, se consagró campeón de la UEFA Europa League tras golear 3 a 0 al Friburgo en la final disputada en Estambul.

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El conjunto inglés abrió el marcador a los 41 minutos del primer tiempo con un gol de volea de Youri Tielemans, luego de un centro desde la izquierda.

Ya en tiempo de descuento de la primera etapa, Buendía amplió la ventaja con un remate de zurda desde afuera del área que se metió en el ángulo, estableciendo el 2 a 0 parcial.

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En el segundo tiempo, a los 13 minutos, Morgan Rogers selló la goleada al capturar un centro bajo del propio Buendía y definir para el 3 a 0 definitivo.

Si bien el Friburgo había mostrado mayor dominio en algunos pasajes del primer tiempo, el Aston Villa fue efectivo y contundente en los momentos clave del partido para quedarse con el título continental.

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De esta manera, el equipo de Birmingham logró consagrarse en una de las competencias más importantes de Europa, con una destacada participación de los futbolistas argentinos en el plantel.