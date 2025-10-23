Mal día para Aston Villa y, en especial, para los marplatenses Emiliano Martínez y Emiliano Buendía. Es que el club de Birmingham cayó por 2-1 en su visita a Go Ahead Eagles, de Países Bajos, por la tercera fecha de la Europa League. El arquero de la Selección Argentina no pudo mantener el arco en cero y el extremo derecho erró un penal que podría haber cambiado la historia para el equipo de Unai Emery, que perdió el invicto en el segundo torneo en importancia de Europa.

Y eso que el partido que se jugó en el Adelaarshorst Stadion de la ciudad de Deventer había comenzado con viento a favor para los Villanos. El marfileño Evann Guessand colocó el 1-0 parcial cuando apenas se llevaban cuatro minutos de juego, y le brindó tranquilidad al elenco inglés.

Pero Go Ahead Eagles reaccionó y empezó a complicar a Aston Villa. Primero llegó un tiro libre que ejecutó Calvin Twigt y cayó en los pies de Mathis Suray, cuyo remate se desvió en Tyrone Mings y complicó la respuesta del Dibu.

A los 16´ del epílogo, un excelente pase largo de Joris Kramer dejó a Mats Deijl cara a cara con Martínez, que salió a achicar, pero no logró evitar que el cuadro neerlandés se pusiera por delante (2-1).

¡TOMAN VENTAJA! Go Ahead Eagles y un gran pelotazo para que Deijl marque el 2-1 vs. Aston Villa en la #UEL.



📺 Toda la #UEL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ISjJpuZ3Ga — SportsCenter (@SC_ESPN) October 23, 2025

Luego de una catarata de cambios por parte del entrenador español, que apostaba todo a no perder el invicto, una mano en el área del defensor Dean James le otorgó la chance a Aston Villa de empatar el encuentro a los 34´ del complemento.

Sin embrgo, Buendía se hizo cargo del remate, pero la suerte no estuvo de su lado. El número 10 pateó por encima del travesaño y condenó al conjunto inglés a una derrota en la previa al durísimo encuentro del domingo contra Manchester City por la Premier League.

¡NOO, EMI! Buendía quiso ajustarla al ángulo y desperdició la chance de empatar para Aston Villa. ¡Go Ahead Eagles ganó 2-1!



📺 Toda la #UEL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/lBZT5lLxcG — SportsCenter (@SC_ESPN) October 23, 2025