El seleccionado de Francia ratificó su condición de candidato al título en la Copa Mundial de la FIFA 2026 al vencer 4-1 a Noruega en el Boston Stadium, resultado que le permitió cerrar la fase de grupos como líder del Grupo I con puntaje perfecto.

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La gran figura del encuentro fue Ousmane Dembélé, autor de un triplete en apenas 32 minutos, tras recibir asistencias de Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni. El partido fue dirigido por el árbitro inglés Michael Oliver.

Pese al descuento de Thelo Aasgaard a los 21 minutos, Francia mantuvo el dominio del juego con el 56,8% de posesión y 18 remates totales. En el inicio del complemento, el arquero Mike Maignan contuvo un penal ejecutado por Jørgen Strand Larsen, acción que evitó cualquier intento de reacción del conjunto noruego.

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Noruega perdió su invicto y enfrentará a Costa de Marfil el próximo martes en Dallas por los dieciseisavos de final. En el cierre, Francia amplió la diferencia en tiempo de descuento con un cabezazo de Désiré Doué tras asistencia de Bradley Barcola, sellando el 4-1 definitivo.

En paralelo, Senegal goleó 5-0 a Irak y se mantiene con chances de avanzar como uno de los mejores terceros del torneo. Francia, en tanto, aguarda la confirmación de su rival en octavos de final, que saldrá del grupo de terceros clasificados, en un cruce previsto en el estado de Nueva Jersey.

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