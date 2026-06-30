La selección de Francia venció con autoridad a Suecia por 3-0 y se clasificó a los octavos de final del Mundial FIFA 2026, instancia en la que enfrentará a Paraguay.

Ads

Con un rendimiento sólido y sin sobresaltos, el equipo europeo impuso su jerarquía desde el inicio y pudo haber conseguido una diferencia aún mayor. Kylian Mbappé fue la gran figura del encuentro con un doblete, mientras que Bradley Barcola completó el marcador.

El partido, disputado en Nueva Jersey, tuvo un comienzo parejo, con Suecia intentando disputar la posesión y presionar en la mitad de la cancha. Sin embargo, con el correr de los minutos, Francia comenzó a inclinar el juego a su favor.

Puede interesarte

Con el correr del encuentro, el poderío ofensivo francés terminó por marcar la diferencia. La velocidad y precisión en ataque fueron demasiado para el conjunto escandinavo, que no logró sostener el ritmo ni contener las llegadas rivales.

Con este resultado, Francia se medirá ante Paraguay el 4 de julio a las 18:00, en Filadelfia, en busca de un lugar en los cuartos de final.

Ads

Ads