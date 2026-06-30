La jornada mundialista de martes promete un día lleno de emociones para participantes, europeos, africanos y americanos.

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La jornada comenzará a las 14:00 (hora argentina) con el enfrentamiento entre Noruega y Costa de Marfil. El encuentro se disputará en el AT&T Stadium de Arlington y será arbitrado por Jesús Valenzuela. Los antecedentes recientes muestran a dos equipos en buen momento, aunque los pronósticos le otorgan una leve ventaja al conjunto africano.

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A las 18:00, será el turno de Suecia frente a Francia, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con arbitraje de Danny Makkelie. El seleccionado francés aparece como amplio favorito tras una sólida campaña y domina el historial reciente entre ambos.

La actividad cerrará desde las 22:00 con el duelo entre Ecuador y México en el Estadio Azteca. El partido será dirigido por Slavko Vinčić y se perfila como el más parejo de la jornada. Ambos equipos llegan con buenos resultados recientes y un historial muy equilibrado, con un triunfo por lado y tres empates en los últimos cinco enfrentamientos.

Los tres encuentros podrán seguirse en Argentina a través de DSports y DAZN, mientras que Suecia-Francia también será televisado por TyC Sports y TyC Sports Play.

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