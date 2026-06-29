Brasil lo dio vuelta en el final y avanzó a los octavos del Mundial 2026
El conjunto brasileño remontó un partido que comenzó cuesta arriba y encontró el triunfo en el tiempo de descuento. Ahora aguardará por Costa de Marfil o Noruega en busca de un lugar en los cuartos de final.
Brasil tuvo que sufrir hasta el último instante para avanzar a los octavos de final del Mundial 2026. En Houston, derrotó 2-1 a Japón con un gol agónico de Gabriel Martinelli a los 95 minutos y consiguió la clasificación tras un partido muy disputado.
El seleccionado japonés sorprendió desde el inicio y logró ponerse en ventaja gracias a Kaishu Sano, que abrió el marcador y obligó a la Verdeamarela a cambiar el desarrollo del encuentro.
En el segundo tiempo, Brasil reaccionó y encontró la igualdad por intermedio de Casemiro, que devolvió la esperanza a su equipo cuando el reloj comenzaba a jugar en contra.
Cuando todo indicaba que el partido se definiría en el alargue, Gabriel Martinelli apareció en tiempo de descuento para convertir el 2-1 definitivo y desatar el festejo brasileño.
Con este resultado, Brasil selló su clasificación a los octavos de final y ahora se enfrentará al ganador del cruce entre Costa de Marfil y Noruega, que definirá a su próximo rival en la Copa del Mundo.