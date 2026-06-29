Brasil tuvo que sufrir hasta el último instante para avanzar a los octavos de final del Mundial 2026. En Houston, derrotó 2-1 a Japón con un gol agónico de Gabriel Martinelli a los 95 minutos y consiguió la clasificación tras un partido muy disputado.

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El seleccionado japonés sorprendió desde el inicio y logró ponerse en ventaja gracias a Kaishu Sano, que abrió el marcador y obligó a la Verdeamarela a cambiar el desarrollo del encuentro.

En el segundo tiempo, Brasil reaccionó y encontró la igualdad por intermedio de Casemiro, que devolvió la esperanza a su equipo cuando el reloj comenzaba a jugar en contra.

Cuando todo indicaba que el partido se definiría en el alargue, Gabriel Martinelli apareció en tiempo de descuento para convertir el 2-1 definitivo y desatar el festejo brasileño.

Con este resultado, Brasil selló su clasificación a los octavos de final y ahora se enfrentará al ganador del cruce entre Costa de Marfil y Noruega, que definirá a su próximo rival en la Copa del Mundo.

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