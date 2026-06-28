En la última fecha de la fase de grupos, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni derrotó 3 a 1 a Jordania y avanzó a los 16avos de final con puntaje perfecto.

Ads

La albiceleste se puso en ventaja a los 19 minutos gracias a una definición de tiro libre de Giovani Lo Celso. A los 31 minutos, Lautaro Martínez amplió la diferencia desde el punto penal para encaminar el triunfo argentino.

Jordania logró descontar en el segundo tiempo y buscó meterse nuevamente en partido, pero la jerarquía de Argentina terminó inclinando la balanza. A los 80 minutos apareció Lionel Messi para sentenciar el encuentro con el 3 a 1 definitivo.

Con su gol ante Jordania, Messi convirtió por séptimo partido consecutivo, se consolidó como el máximo goleador del torneo con seis tantos y amplió su marca como máximo goleador de la historia de los Mundiales al llegar a 19 goles.

El próximo partido será el viernes 3 de julio a las 19:00 en el Hard Rock Stadium en Miami, donde Argentina enfrentará a Cabo Verde por los 16avos de final e irá por la clasificación a los octavos de final.

Ads

Ads