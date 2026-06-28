Inglaterra confirmó su favoritismo y derrotó 2-0 a Panamá en la última fecha del Grupo L del Mundial 2026. Con este resultado, el equipo dirigido por Thomas Tuchel finalizó primero en su zona con siete puntos y se clasificó a los 16avos de final, donde continuará su camino en busca del título.

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Durante el primer tiempo, el conjunto inglés monopolizó la posesión de la pelota y generó las mejores oportunidades, aunque se encontró con una defensa panameña ordenada que logró sostener el empate hasta el descanso.

La diferencia llegó en el complemento. A los 62 minutos, Jude Bellingham abrió el marcador tras aprovechar un espacio en el área y definir con precisión. Apenas cinco minutos más tarde, el mediocampista volvió a ser protagonista al asistir a Harry Kane, quien definió para establecer el 2-0 definitivo.

Con el resultado a su favor, Inglaterra administró el trámite sin sufrir mayores sobresaltos y aseguró el liderazgo del Grupo L. Además, Kane alcanzó los 11 goles en Copas del Mundo, convirtiéndose en el máximo goleador de la historia de la selección inglesa en los Mundiales, superando el registro de Gary Lineker.

Panamá, por su parte, volvió a mostrar entrega, pero no logró evitar una nueva derrota y cerró su participación en el certamen sin unidades. Inglaterra, en tanto, afrontará los 16avos de final con el impulso de haber completado una fase de grupos invicta y como uno de los candidatos a pelear por la Copa del Mundo.

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