El Mundial 2026 vivirá este viernes una jornada clave para la fase de grupos, con la disputa de los últimos partidos de las zonas G, H e I. Varias selecciones buscarán asegurar su clasificación a los 16avos de final, mientras que otras llegarán obligadas a ganar para mantener viva la ilusión de continuar en el torneo.

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La actividad comenzará a las 16 con la definición del Grupo I. En Boston, Noruega y Francia, ya clasificadas tras ganar sus dos primeros encuentros, se enfrentarán para definir quién se queda con el primer lugar de la zona. Al mismo tiempo, Senegal e Irak jugarán en Toronto con la obligación de sumar un triunfo y esperar una combinación de resultados que les permita avanzar como uno de los mejores terceros.

Desde las 21, toda la atención estará puesta en el Grupo H. Uruguay se medirá con España en un duelo determinante. La selección celeste necesita una victoria para depender de sí misma en la clasificación, mientras que el conjunto español buscará quedarse con el liderazgo del grupo. En simultáneo, Cabo Verde y Arabia Saudita protagonizarán otro partido decisivo, con ambos equipos aún con posibilidades de acceder a la siguiente ronda.

La jornada concluirá a la medianoche de Argentina con los encuentros del Grupo G. Nueva Zelanda enfrentará a Bélgica, mientras que Egipto, líder de la zona con cuatro puntos, jugará frente a Irán. Los cuatro seleccionados llegan con opciones de clasificación, por lo que los resultados definirán los dos clasificados directos y podrían modificar el cuadro de los 16avos de final del Mundial.

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