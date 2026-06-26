La Liga Profesional confirmó la programación de las tres primeras fechas del Torneo Clausura y Aldosivi ya conoce el calendario con el que iniciará su participación en la segunda competencia del año.

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El debut del equipo conducido por Israel Damonte será el 23 de julio, cuando visite a Defensa y Justicia desde las 21:45. Luego tendrá su primera presentación en el estadio José María Minella el 29 de julio, a las 14:30, frente a Barracas Central.

Por la tercera jornada, el "Tiburón" volverá a jugar como local. El encuentro ante Gimnasia y Esgrima La Plata quedó programado para el 2 de agosto, también a las 14:30.

Sin embargo, antes del comienzo del Torneo Clausura, Aldosivi tendrá un compromiso decisivo por la Copa Argentina. El conjunto marplatense enfrentará a River Plate el 17 de julio en Córdoba, en busca de un lugar en los octavos de final del certamen.

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Mientras tanto, el club continúa reforzando su plantel para afrontar la segunda mitad de la temporada. En los últimos días oficializó las incorporaciones del lateral derecho Elías López, quien firmó contrato hasta julio de 2027 tras quedar libre de San Martín de Tucumán, y del delantero Matías Godoy, llegado desde Estudiantes de La Plata a préstamo por 18 meses, con opción de compra.

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