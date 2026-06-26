La definición del Grupo D del Mundial 2026 dejó un panorama dispar para sus protagonistas. Australia selló su clasificación a los 16avos de final tras empatar 0 a 0 con Paraguay, mientras que Estados Unidos, aunque perdió 3 a 2 frente a Turquía, terminó en lo más alto de la zona gracias a los resultados obtenidos en las jornadas anteriores.

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Paraguay llegaba a la última fecha con la posibilidad de asegurarse el pase a la siguiente instancia, pero necesitaba una victoria. Sin embargo, el conjunto dirigido por Gustavo Alfaro no logró romper el cero frente a un ordenado equipo australiano y ahora deberá esperar que los resultados de otros grupos lo favorezcan para ingresar entre los mejores terceros.

Durante la primera mitad, Australia fue superior y generó las ocasiones más claras, obligando al arquero Orlando Gill a intervenir en varias oportunidades. En el complemento, la selección paraguaya mostró una mejor versión tras las modificaciones introducidas por el cuerpo técnico, aunque le faltó precisión en los metros finales para quedarse con el triunfo que necesitaba.

En el otro encuentro del grupo, disputado en Los Ángeles, Estados Unidos cayó 3 a 2 ante Turquía. El seleccionado norteamericano, ya clasificado antes del inicio de la jornada, presentó una formación con varios suplentes pensando en la fase eliminatoria.

El equipo local comenzó en ventaja, pero Turquía reaccionó y dio vuelta el marcador antes del descanso. En la segunda parte, Estados Unidos alcanzó el empate transitorio, aunque los europeos encontraron el gol de la victoria en el tramo final del encuentro y se despidieron del certamen con un triunfo.

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Con estos resultados, Estados Unidos finalizó como líder del Grupo D con siete puntos y enfrentará a Bosnia en los 16avos de final. Australia avanzó como escolta, mientras que Paraguay, con cuatro unidades, deberá aguardar el desenlace de las restantes zonas para conocer si consigue un lugar entre los mejores terceros y mantiene vivo el sueño mundialista.

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