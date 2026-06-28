Croacia cumplió con su objetivo y selló su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 al derrotar por 2-1 a Ghana en un encuentro muy disputado correspondiente a la última jornada del Grupo L. El equipo balcánico necesitaba ganar para no depender de otros resultados y terminó consiguiendo el pasaje a la siguiente ronda.

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El conjunto dirigido por Zlatko Dalić dominó gran parte del primer tiempo y logró abrir el marcador a los 31 minutos, cuando Petar Sučić sorprendió con un potente remate desde fuera del área que dejó sin posibilidades al arquero ghanés. Pese a la ventaja, Croacia no logró ampliar la diferencia antes del descanso.

En el complemento, Ghana reaccionó y encontró el empate a los 73 minutos gracias a Derrick Luckassen, quien marcó tras una jugada de pelota detenida. El tanto fue revisado durante varios minutos por el VAR antes de ser convalidado, lo que devolvió la incertidumbre al desenlace del encuentro.

Cuando el empate parecía definitivo, Croacia volvió a golpear. A los 83 minutos, Nikola Vlašić conectó de cabeza un córner ejecutado por Luka Modrić y marcó el 2-1 que terminó siendo decisivo para asegurar la victoria y el segundo lugar del grupo. Con esa asistencia, el histórico mediocampista volvió a ser una de las figuras del equipo en un partido clave.

Con este resultado, Croacia avanzó a la fase eliminatoria como escolta del Grupo L, mientras que Ghana también consiguió la clasificación al ubicarse entre los mejores terceros del certamen. Ahora, ambos seleccionados aguardarán la definición del Grupo K para conocer a sus próximos rivales en los dieciseisavos de final.

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