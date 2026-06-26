La Copa Mundial de la FIFA 2026 comienza a definir su cuadro de eliminación directa, con los cruces de 16avos de final que se disputarán entre el 28 de junio y el 3 de julio en distintas sedes de Estados Unidos. Con 20 selecciones ya clasificadas y a la espera de los últimos partidos de la fase de grupos, el calendario de partidos empieza a tomar forma.

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El puntapié inicial de esta instancia será el domingo 28 a las 16:00, cuando Sudáfrica (2°A) enfrente a Canadá (2°B) en Los Angeles Stadium. A partir de allí, se desarrollarán un total de 16 encuentros que definirán a los clasificados a los octavos de final.

Entre los duelos destacados, Brasil (1°C) se medirá ante Japón (2°F) el lunes 29 a las 14:00, mientras que Alemania (1°E) enfrentará a uno de los mejores terceros ese mismo día a las 17:30. Por su parte, Francia (1°I), líder de su grupo tras golear a Noruega, jugará el martes 30 a las 18:00 frente a un rival surgido también de la tabla de terceros.

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En cuanto a la selección argentina, que finalizó como líder del Grupo J, su compromiso está programado para el 3 de julio a las 19:00, donde se medirá ante el segundo del Grupo H, que podría ser España, Uruguay, Cabo Verde o Arabia Saudita.

La programación completa de los 16avos de final incluye los siguientes encuentros distribuidos a lo largo de seis jornadas: el domingo 28 se disputará Sudáfrica vs Canadá (16:00); el lunes 29 jugarán Brasil vs Japón (14:00), Alemania vs mejor tercero (17:30) y Países Bajos vs Marruecos (22:00).

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El martes 30 será el turno de Costa de Marfil vs Noruega (14:00), Francia vs mejor tercero (18:00) y México vs mejor tercero (22:00); el 1 de julio se enfrentarán el primero del Grupo L vs mejor tercero (13:00), el primero del Grupo G vs mejor tercero (17:00) y Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina (21:00).

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El 2 de julio jugarán el primero del Grupo H vs el segundo del Grupo J (16:00) y el segundo del Grupo K vs el segundo del Grupo L (20:00); finalmente, el 3 de julio se disputarán Suiza vs mejor tercero (00:00), Australia vs segundo del Grupo G (15:00), Argentina vs segundo del Grupo H (19:00) y el primero del Grupo K vs mejor tercero (22:30).

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