Arrancan los playoffs del Torneo Apertura de la Liga Marplatense de Fútbol
Este sábado comienza a jugarse la definición del Torneo Apertura Juan Montoya – Copa Marcelo Alejandroff.
Tras disputarse las 13 fechas del campeonato, los ocho mejores equipos de cada zona van en busca del primer título de la temporada.
Atlético Mar del Plata finalizó como el mejor equipo de la fase regular con 37 puntos, seguido por River y San Isidro, ambos con 29 unidades.
Así quedaron los cruces de octavos de final:
Atlético Mar del Plata vs. Talleres
River vs. Independiente
San Isidro vs. Racing
Deportivo Norte vs. El Cañón
Once Unidos vs. Kimberley
Quilmes vs. Banfield
Círculo Deportivo vs. Cadetes
Argentinos del Sud vs. Alvarado
Con el inicio de los playoffs, comienza la etapa más esperada del torneo, donde ya no habrá margen de error y cada partido será decisivo en la carrera por levantar la Copa Marcelo Aleandroff.