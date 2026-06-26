Tras disputarse las 13 fechas del campeonato, los ocho mejores equipos de cada zona van en busca del primer título de la temporada.

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Atlético Mar del Plata finalizó como el mejor equipo de la fase regular con 37 puntos, seguido por River y San Isidro, ambos con 29 unidades.

Así quedaron los cruces de octavos de final:

Atlético Mar del Plata vs. Talleres

River vs. Independiente

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San Isidro vs. Racing

Deportivo Norte vs. El Cañón

Once Unidos vs. Kimberley

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Quilmes vs. Banfield

Círculo Deportivo vs. Cadetes

Argentinos del Sud vs. Alvarado

Con el inicio de los playoffs, comienza la etapa más esperada del torneo, donde ya no habrá margen de error y cada partido será decisivo en la carrera por levantar la Copa Marcelo Aleandroff.