Lionel Scaloni confirmó que hoy a las 23:00 la Selección enfrentará a Jordania en el Dallas Stadium, por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026, con una alineación alternativa tras haber asegurado la clasificación a los 16avos de final y el primer puesto de la zona.

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La decisión del cuerpo técnico apunta a otorgar minutos a futbolistas que no integraron el once inicial en los partidos anteriores, en un contexto de rotación planificada para preservar cargas físicas de cara a la fase eliminatoria.

En ese marco, el capitán Lionel Messi comenzará el encuentro en el banco de suplentes, mientras que el arquero Emiliano “Dibu” Martínez será la única excepción dentro de la rotación y continuará como titular para sostener continuidad en la última línea.

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El compromiso también servirá para que el cuerpo técnico evalúe variantes tácticas y consolide el funcionamiento colectivo antes del inicio de los cruces directos del certamen.

En paralelo, la jornada mundialista registró un hecho histórico con la clasificación de Cabo Verde a los 16avos de final en su primera participación en una Copa del Mundo convirtiéndose en el rival que tendrá que enfrentar Argentina el próximo 3 de julio. El conjunto africano empató 0-0 con Arabia Saudita en el cierre del Grupo H y, bajo la conducción de Ryan Mendes, logró el segundo puesto tras sumar su tercer empate consecutivo.

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