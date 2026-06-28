La selección de Cabo Verde quedó envuelta en una fuerte controversia a pocos días de enfrentar a Argentina por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Su capitán, Ryan Mendes, es investigado por la Justicia de Nueva Zelanda tras una denuncia por presunta violación presentada por una intérprete brasileña que trabajó con la delegación durante la fecha FIFA de marzo.

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De acuerdo con la denuncia, el presunto hecho ocurrió el 27 de marzo en un hotel de Auckland, después del amistoso que Cabo Verde disputó frente a Chile. La mujer, contratada por la Federación Neozelandesa de Fútbol para desempeñarse como intérprete del seleccionado africano, aseguró que fue invitada a una reunión que inicialmente estaba relacionada con cuestiones laborales, pero que luego derivó en un encuentro social.

Según su testimonio, Ryan Mendes ingresó posteriormente a la habitación donde ella se encontraba y la agredió sexualmente. La denunciante también afirmó haber sufrido agresiones físicas durante el episodio.

La presentación judicial fue radicada el 10 de abril y desde entonces la investigación está en manos de la Policía de Nueva Zelanda. Entre las pruebas que analizan los investigadores figuran un informe médico, fotografías de las lesiones denunciadas y registros de cámaras de seguridad. Medios locales señalaron que el proceso podría extenderse durante varios meses.

Además, trascendió que en mayo la mujer y su esposo enviaron presentaciones formales a la Federación Caboverdiana de Fútbol y a la FIFA para informar lo sucedido y solicitar que se adoptaran medidas respecto del futbolista. Hasta el momento, ninguno de los organismos emitió un pronunciamiento oficial sobre el caso.

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Ryan Mendes, de 36 años, milita actualmente en el Igdir FK, de la Segunda División de Turquía, y continúa formando parte del plantel caboverdiano mientras avanza la investigación. El caso generó una fuerte repercusión en la previa del encuentro frente a la Selección argentina, en un momento histórico para Cabo Verde, que disputa por primera vez una fase eliminatoria de una Copa del Mundo.

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