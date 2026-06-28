Canadá escribió una de las páginas más importantes de su historia futbolística al derrotar por 1-0 a Sudáfrica y asegurar su lugar en los octavos de final del Mundial 2026. Cuando todo parecía encaminado al tiempo extra, Stephen Eustaquio apareció en el descuento con una espectacular volea que desató el festejo canadiense.

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El encuentro fue muy disputado desde el inicio, con pocas ocasiones claras y dos equipos que priorizaron el orden defensivo. Sudáfrica logró contener los avances de su rival durante casi todo el partido y estuvo muy cerca de llevar la definición al alargue.

Sin embargo, en los minutos finales llegó la acción que cambió la historia. Eustaquio conectó un potente remate de volea que dejó sin respuesta al arquero sudafricano y selló el 1-0 definitivo, desatando la euforia de jugadores e hinchas.

Con esta victoria, Canadá se convirtió en el primer seleccionado en asegurar su presencia en los octavos de final del Mundial 2026, un logro inédito para el fútbol del país. En la próxima instancia enfrentará al ganador del cruce entre Países Bajos y Marruecos, con la ilusión de seguir sorprendiendo en la máxima cita del fútbol.

Para Sudáfrica, la eliminación fue especialmente dolorosa. Después de sostener el empate durante casi todo el encuentro, el conjunto africano quedó fuera del torneo por un gol en el tiempo de descuento que terminó definiendo la serie.

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