La Copa del Mundo 2026 inicia este lunes una nueva jornada de eliminación directa con tres partidos que prometen emociones y que pondrán frente a frente a selecciones con diferentes objetivos, pero con el mismo sueño: seguir en carrera por el título.

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El primer encuentro será a las 14, cuando Brasil enfrente a Japón en Houston. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti llega como favorito tras terminar primero en su grupo con dos goleadas consecutivas y con Vinicius Junior como una de las grandes figuras del torneo, autor de cuatro goles en la fase inicial.

Los japoneses, en tanto, buscarán dar el golpe. Después de finalizar segundos en una zona muy exigente, intentarán repetir el triunfo conseguido ante Brasil en un amistoso disputado el año pasado. El ganador de este cruce avanzará a los octavos de final.

Más tarde, desde las 17.30, Alemania y Paraguay protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la jornada en el Gillette Stadium de Foxborough. Los alemanes llegan con el alivio de haber vuelto a superar la fase de grupos después de dos eliminaciones consecutivas, aunque todavía generan dudas por su funcionamiento.

Paraguay, conducido por Gustavo Alfaro, logró recuperarse de la dura goleada sufrida en el debut y se metió entre los mejores terceros. La Albirroja volverá a contar con Miguel Almirón, mientras que Alemania intentará imponer su jerarquía para seguir en carrera. El vencedor se enfrentará en octavos al ganador de Francia-Suecia.

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La actividad se cerrará a las 22 con otro duelo de pronóstico reservado entre Países Bajos y Marruecos. El seleccionado neerlandés terminó primero en su grupo y buscará dar un paso más hacia el sueño de conquistar su primer Mundial, mientras que los africanos intentarán confirmar el crecimiento que vienen mostrando desde Qatar 2022.

Con figuras como Achraf Hakimi, Brahim Díaz y Cody Gakpo en cancha, el partido promete ser uno de los más parejos de esta instancia. El equipo que avance tendrá como próximo rival a Canadá en los octavos de final.

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