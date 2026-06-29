Paraguay escribió una página inolvidable en su historia al eliminar a Alemania en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y el alargue, el conjunto dirigido por Gustavo Alfaro mostró personalidad, solidez y eficacia en la tanda de penales para imponerse por 3-2 y avanzar a los octavos de final.

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El encuentro, disputado en el Estadio Boston de Foxborough, comenzó con una alegría para la Albirroja gracias al gol de Julio Enciso sobre el cierre del primer tiempo. Alemania reaccionó al inicio del complemento e igualó el marcador por intermedio de Kai Havertz. A partir de allí, ambos equipos tuvieron oportunidades para quedarse con el triunfo, pero el empate se mantuvo durante el tiempo suplementario.

La clasificación se definió desde los doce pasos y allí apareció la gran figura paraguaya. El arquero Orlando Gill contuvo dos remates en la serie y fue determinante para que su selección se quedara con la victoria por 3-2, desatando un festejo histórico de jugadores e hinchas.

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