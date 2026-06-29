La posibilidad de que la final del Mundial 2026 se dispute bajo temperaturas extremas volvió a encender las alarmas entre especialistas y organizadores. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que las condiciones climáticas previstas para el 19 de julio, cuando se jugará el partido decisivo en el estadio MetLife, representan un riesgo tanto para los jugadores como para los espectadores.

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La principal preocupación está centrada en el impacto que el calor puede tener sobre los futbolistas. El estrés térmico favorece la deshidratación, acelera el agotamiento físico, disminuye la intensidad de los esfuerzos y también afecta la concentración y la capacidad de tomar decisiones durante el juego. En los casos más graves, la exposición prolongada a temperaturas elevadas puede derivar en golpes de calor y otras complicaciones médicas.

El informe toma como referencia el índice WBGT (temperatura de bulbo húmedo y globo), una medición que combina temperatura, humedad, radiación solar y viento para determinar el nivel real de estrés térmico sobre el organismo. Según el estudio, al menos una cuarta parte de los partidos del Mundial podrían disputarse bajo condiciones de calor consideradas peligrosas y algunos encuentros superarían el umbral recomendado para la práctica deportiva de alta exigencia.

El torneo ya obligó a implementar pausas de hidratación en distintos encuentros debido a las elevadas temperaturas registradas en varias sedes de Estados Unidos. Además, muchas selecciones adaptaron sus entrenamientos con cambios de horarios, mayor control médico y protocolos específicos para reducir el riesgo de descompensaciones.

La preocupación no se limita al campo de juego. Durante la jornada inaugural del Mundial, más de un centenar de personas debieron recibir asistencia médica por problemas vinculados al calor y cuatro fueron hospitalizadas, una situación que refuerza la necesidad de extremar las medidas preventivas para los partidos decisivos del certamen.

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Ante este escenario, el organismo internacional remarcó que el cambio climático está incrementando la frecuencia e intensidad de los episodios de calor extremo y advirtió que este fenómeno representa un desafío cada vez mayor para la organización de grandes competencias deportivas al aire libre.

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