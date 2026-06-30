Marruecos protagonizó una de las grandes sorpresas del Mundial 2026 al eliminar por penales a Países Bajos, tras igualar 1 a 1 en los 120 minutos de un intenso encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final.

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El conjunto africano fue superior durante gran parte del partido, con el manejo del balón y las constantes proyecciones de Brahim Díaz y Achraf Hakimi, aunque volvió a evidenciar dificultades para transformar ese dominio en situaciones claras de gol. Del otro lado, el arquero Bart Verbruggen sostuvo a los neerlandeses con varias intervenciones decisivas.

Cuando el desarrollo parecía favorecer a Marruecos, Países Bajos encontró la ventaja gracias a Cody Gakpo, que definió con precisión tras una rápida transición ofensiva.

Sin embargo, en tiempo de descuento llegó el premio para el conjunto africano. Issa Diop apareció por el segundo palo para conectar un centro de Chemsdine Talbi y establecer el 1 a 1 que llevó la definición al alargue.

Durante los 30 minutos adicionales, Marruecos volvió a asumir el protagonismo, aunque la falta de eficacia obligó a definir la clasificación desde el punto penal.

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En la tanda, el arquero Bono fue la gran figura al contener un remate de Crisencio Summerville, mientras que Ismael Saibari convirtió el penal decisivo para sellar el triunfo y desatar el festejo marroquí.

Con esta victoria, Marruecos dejó en el camino a uno de los candidatos europeos, ratificó su crecimiento en el escenario internacional y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a Canadá en busca de seguir escribiendo una página histórica.

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