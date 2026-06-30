La marplatense Solana Sierra vivirá una semana inolvidable en Campeonato de Wimbledon. Tras superar con éxito su debut en el cuadro individual, ahora afrontará un desafío histórico: jugará el torneo de dobles frente a las legendarias Serena Williams y Venus Williams, en el regreso de Serena al circuito profesional luego de cuatro años de retiro.

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Solana Sierra, de 22 años y ubicada en el puesto 56 del ranking de la WTA, comenzó su participación en el All England Club con una trabajada victoria sobre la húngara Anna Bondár por 6-3, 5-7 y 7-5, avanzando a la segunda ronda del cuadro individual.

Sin embargo, el sorteo del torneo de dobles acaparó toda la atención. La marplatense hará dupla con la colombiana Camila Osorio y debutará el próximo jueves ante las hermanas Williams, que ingresaron al certamen gracias a una invitación de la organización.

El encuentro marcará el regreso de Serena Williams al tenis profesional desde su retiro en 2022. Ganadora de 23 títulos de Grand Slam, la estadounidense volverá a compartir cancha con su hermana Venus Williams, de 46 años, conformando una de las parejas más emblemáticas de la historia del tenis.

En cuanto a los otros representantes marplatenses, Francisco Comesaña no logró superar la clasificación y quedó eliminado en su debut ante el español Alejandro Moro Cañas.

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Por su parte, Horacio Zeballos competirá en el cuadro de dobles junto al español Marcel Granollers. La dupla, segunda preclasificada del torneo, debutará frente al estadounidense Robert Galloway y el australiano John Peers.



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