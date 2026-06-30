Noruega derrotó 2-1 a Costa de Marfil en el Mundial 2026, con goles de Antonio Nusa y Erling Haaland, y se clasificó a los octavos de final, instancia en la que enfrentará a Brasil, tras un partido disputado y definido en los minutos finales.

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El conjunto europeo abrió el marcador en la primera mitad gracias a una destacada acción individual de Nusa, quien, desde el vértice del área, colocó el balón en el ángulo para el 1-0 parcial. Hasta ese momento, el trámite había sido equilibrado, con Costa de Marfil apostando al orden defensivo y a las transiciones rápidas.

El equipo africano reaccionó en el complemento y logró la igualdad a través de Diallo, aprovechando un momento de desconcentración en la última línea noruega. A partir de allí, el encuentro ganó en intensidad, con ambos equipos buscando evitar la prórroga.

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Cuando el empate parecía sellado, apareció Haaland en los instantes finales para definir el partido. El delantero capitalizó una jugada dentro del área y convirtió el 2-1 definitivo, asegurando la clasificación de Noruega.

Durante el primer tiempo, Costa de Marfil había generado situaciones claras, como un remate de Konan que pasó cerca del poste derecho y una intervención defensiva clave de Ajer ante Pépé. Noruega, en tanto, logró equilibrar el juego hacia el cierre de la etapa inicial con la presencia de Haaland como referencia ofensiva.

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