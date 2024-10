El fútbol de Mar del Plata ingresa en el tramo decisivo de la temporada. El próximo 19 de octubre se disputarán los cuartos de final donde hay equipos muy enfocados en pelear por el título anual.

Uno de ellos es River que terminó la fase regular en el segundo puesto de la Zona Campeonato y, por eso, volverá a jugar en cuartos enfrentando a San José con ventaja de localía. El entrenador del equipo “Millonario”, Eugenio Ramajo habló sobre el año que han tenido en el Torneo “Liga Marplatense de Fútbol" a través de Marca Deportiva Radio (FM 99.9): “Fue una primera rueda muy pareja, conseguimos la clasificación una fecha antes, pero la verdad que había sido muy duro. El fútbol de la ciudad es tan parejo que cualquiera puede ganarle a cualquiera”.

Al referirse a los principales atributos de su equipo, remarcó que “la segunda parte fue muy pareja y regular, conseguimos más triunfos, nos tocó perder creo que dos o tres partidos, pero lo perdimos por detalles; hasta creo que podríamos haber sacado algún que otro empate más, pero mejoramos muchísimo de primera fase a segunda. Termina siendo justa la clasificación a cuartos”.

El hecho de tener tres semanas de parate entre la fase regular y el reinicio en los cuartos de final, siempre puede ser bueno o malo, dependiendo del punto donde uno se ubique para el análisis: “El que te dice que no prefiere estar en cuartos te va a mentir. Siempre está bueno evitar esa instancia pero después no te tenés que quedar con eso tampoco”.

EL PROCESO DEL ENTRENADOR

River vive un proceso que vuelve a encontrarlos en lo más alto de la Liga Local y en eso, mucho tiene que ver Eugenio Ramajo: “Hemos ido corrigiendo cosas, promoviendo chicos, sumando algún que otro jugador como para poder guiar todo este proceso largo que venimos llevando. El año pasado nos quedamos en la puerta, entre los cuatro mejores, fue un gran año para nosotros también y ahora tratamos de repetir para seguir creciendo”.

Ser competitivo y tener un plantel amateur comprometido con la causa no es fácil pero tratan de trabajar con el mayor profesionalismo posible: “Es muy difícil porque primero queres completar los entrenamientos del año en situaciones de invierno, cuando por ahí a veces se suspende, no se juega y hay que tener a todos los chicos motivados a pesar del trabajo, los estudios y demás. No es fácil porque esto es amateur, tratamos de hacerlo lo más serio y profesional posible, pero no lo somos. Inculcamos eso, trabajamos de bien a muy bien y creo que a la larga los resultados se dan”.

Puede interesarte

Las reglas con Ramajo están claras desde el principio y pone en medio una palabra a la que le da mucho valor: compromiso. “Nosotros por lo general cuando comenzamos el año dejamos las reglas bien puestas y tratamos en lo posible de que se cumpla el compromiso al entrenamiento. Si te traigo jugar a River lo que te pido es el compromiso para entrenar y que por favor no me falles en eso. Después podes jugar bien, jugar mal, regular, más minutos, menos minutos, pero que se asuma ese compromiso. Los chicos con los que venimos trabajando en inferiores hace muchos años, ese compromiso lo tienen y gracias a Dios la gente que se ha ido sumando en estos años con nosotros lo ha asumido”.

Ser entrenador en el fútbol marplatense te prepara para todo, a veces a los golpes, pero te deja un cúmulo de enseñanzas invaluables. Así lo considera Ramajo: “No he tenido la posibilidad de estar en el profesionalismo, pero creo que el futbol amateur es un curso avanzado porque la verdad que siempre tenés las problemáticas y vas trabajando y aprendiendo sobre eso. Desde lo psicológico también y desde la variedad de problemas que tienen los chicos; los más grandes, los medianos y los pibes. Los tenés que ir afrontando porque tenés que estar dándole una mano”.

“DIRIGIR EN EL FÚTBOL AMATEUR ES UN CURSO AVANZADO”

Sueñan a futuro incorporar una psicóloga deportiva y seguir creciendo para trabajar dentro del amateurismo reinante y las restricciones, de la manera más profesional posible. Así se han ganado el respeto y el lugar, ubicándose entre los mejores del certamen doméstico.