Torneo Local

Se programó la fecha 9 del Torneo "Liga Marplatense de Fútbol"
El sábado habrá acción en distintas canchas de la ciudad transitando la última etapa de la segunda rueda con la Fecha 9.
El sábado habrá acción en distintas canchas de la ciudad transitando la última etapa de la segunda rueda con la Fecha 9.
En la última fecha de la segunda fase por la Zona Campeonato y la Reválida, se terminará de definir todas las plazas de clasificación.
El "Decano" y el "Aurinegro" jugarán el sábado a las 16 en el Minella por el partido de vuelta de la Final del Torneo de la Liga Marplatense de Fútbol que va ganando Atlético.
El entrenador del "millonario" habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre lo que significó la clasificación a cuartos de final en el Torneo "Liga Marplatense de Fútbol".
Este sábado se jugarán los cuatro partidos que definirán los semifinalistas del Torneo Apertura "Juan Quesada" con definiciones por penales, en caso de empate en tiempo reglamentario.
En una tarde de frío y lluvia, la Liga Marplatense de Fútbol disputó su primera jornada con interesantes resultados desde el inicio.
La Liga Marplatense de Fútbol (LMF) dio a conocer el cronograma de la primera fecha que se jugará este sábado para poner en marcha el Torneo Apertura "Juan Quesada".
Deportivo Norte y Atlético Mar del Plata ganaron 1-0 ante Once Unidos y River en los partidos de ida de las semifinales en el Torneo de la Liga Marplatense de Fútbol (LMF)
Se programaron los partidos de octavos de final del Torneo "Liga Marplatense de Fútbol" que se jugarán entre sábado y domingo.
El equipo del puerto empató 1-1 con Urquiza y aprovechó la ventaja deportiva, mientras que el "Rojo" sorprendió a Alvarado su cancha y le ganó 2-0. Los cruces de octavos de final del Torneo "Liga Marplatense de Fútbol".
Se disputó este sábado la Fecha 13 del Torneo "Liga Marplatense de Fútbol" donde quedaron varios equipos con chances de clasificación a 4° de final y 3 con chances de 16avos.
Con partidos que comenzarán a las 14 para no superponerse con el SuperClásico, se juega la Fecha 13 de la Zona Campeonato que podría definir los primeros clasificados a 4º y a 16º de final.