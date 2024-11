Comenzaron a disputarse las semifinales del Torneo de la Liga Marplatense de Fútbol donde el actual campeón y el sub-campeón lograron ventajas mínimas en sus encuentros ante los dos mejores equipos de la tabla regular en la Zona Campeonato.

Atlético Mar del Plata que tiene el claro objetivo de ir por el bi-campeonato pudo imponerse 1-0 ante River gracias al gol que anotó a los 24 minutos del segundo tiempo Tomás Ciantino para desatar la alegría del actual campeón ante un rival difícil y en un complemento que fue mejor jugado que el primero. Sin dudas, fue un partido caliente por todo lo que está en juego y lo mismo sucederá la próxima semana cuando el “Millonario” tenga que recibir al “Decano” en su casa para definir quien pasa a la final.

Por su parte, Deportivo Norte quería sacar una buena ventaja en este primer partido del cruce ante Once Unidos y terminó ganando por la mínima diferencia por lo que nada está definido aún ante uno de los mejores equipos del certamen.

El partido comenzaría cortado, por el fuerte viento q no permitía a ambos equipos desplegar su juego.

Norte apostó a la pelota parada y a los 11 minuto tras un centro, Catuogno remataria de volea y se fue apenas desviado Fue un primer tiempo luchado, sin emociones, hasta que a los 38 minutos, tras un tiro libre de Coppens en media cancha, De Hoyos la peinó en el área para Fredes. El remate venció fácilmente la resistencia de Baducco para poner el 1-0.

Si bien tuvo una chance más el local que sacaron sobre la línea, en el complemento llegó la expulsión por doble amarilla para Patricio Herrera a los 8 minutos. Once Unidos tuvo más la pelota y creció en protagonismo. A los 22 minutos Juan Santillán, ingresó en el area de Norte y fue cruzado por Coppens. Se quedó pidiendo penal el 9 y todo el equipo, sin embargo Nuesch indicó que no lo era. El local, comenzó a buscar a su 9, por medio de pelotazos, que causaron peligro a la defensa de Once Unidos.

No tuvo precisión y por eso, el marcador ya no cambió. Norte se quedó con la ventaja mínima, pero sabe que ahora tiene trabajo por hacer en la revancha para asegurarse su segunda final consecutiva.

Formaciones:

Dep. Norte: Villalba, Iriarte, Fernandez, Herrera, Coppens, Fredes, Uhart, Catuogno, Rojas, Miori y De Hoyos.

Once Unidos: Baducco, Lopez, Llano, Esteche, Fortunato, Cinalli, Carrique, Lazcano, Carrasco, Enev y Santillan.

Gol: Enzo Fredes 38PT

Cambios:

en Norte: 50m ST Adler por Uhart

en Once Unidos: 0m ST Cuaglinelli por Carrique. 22m ST Campos por Enev, 30m ST Polinessi por Cinalli y 36m ST Sammarone por Llanos