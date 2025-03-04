Eugenio Ramajo: "En los torneos cortos, cada sábado es casi una final"
El entrenador de River de Mar del Plata habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre el inicio de su equipo con 14 goles a favor y 0 en contra en dos partidos.
El entrenador de River de Mar del Plata habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre el inicio de su equipo con 14 goles a favor y 0 en contra en dos partidos.
Este viernes el Club River Plate de Mar del Plata celebra su aniversario número 99, iniciando el camino hacia su centenario. El presidente de la institución, Alejandro Yapuncic, destacó el legado histórico del club, la importancia de la vida social y deportiva, y adelantó cómo se preparan para esta fecha clave en su historia.
Deportivo Norte y Atlético Mar del Plata ganaron 1-0 ante Once Unidos y River en los partidos de ida de las semifinales en el Torneo de la Liga Marplatense de Fútbol (LMF)
El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, pasó por el Club River donde entrenan los marplatenses Martín Triviño y Tomás Maimone que serán los representantes locales en el Mundial de Amsterdam.