River Plate de Mar del Plata cumple 99 años: “Queremos llegar a los 100 con una institución fuerte y de pie”

Este viernes el Club River Plate de Mar del Plata celebra su aniversario número 99, iniciando el camino hacia su centenario. El presidente de la institución, Alejandro Yapuncic, destacó el legado histórico del club, la importancia de la vida social y deportiva, y adelantó cómo se preparan para esta fecha clave en su historia.