Luego de dos fechas en el Torneo Apertura “Juan Quesada” de la Liga Marplatense de Fútbol ya hay un destacado con características particulares. River Plate fue el único que logró una doble goleada: 6-0 en la primera fecha ante El Cañón y 8-0 frente a General Mitre en la segunda.

Un inicio así no es muy frecuente y el entrenador del conjunto “millonario” marplatense, Eugenio Ramajo, lo analizó en Marca Deportiva Radio (FM 99.9): “los primeros partidos por ahí te cuesta acomodarte, venís de la pretemporada y los jugadores necesitan soltarse un poquito. Gracias a Dios hemos tenido un buen comienzo y también me parece que ha ayudado mantener la base. En la primera fecha de los 11 titulares, 9 repitieron del año pasado, eso creo que nos ayudó”.

No es normal iniciar un torneo así, pero el DT consideró que no hay que relajarse luego de un momento así: “no te voy a negar que está bueno arrancar de esta manera, pero no hay que dormirse y hay que continuar con el trabajo sabiendo que no dejan de ser dos fechas y sábado tras sábado la idea es seguir creciendo y pelear el campeonato; que sea una prolongación del 2023 y del 2024”.

La finalización de un año y el armado del siguiente puede generar problemas porque hay tentaciones de otros clubes, hoy en el ámbito local económicamente más fuertes: “Fue un mercado complicado, hubo muchos clubes que se reforzaron muy bien y veníamos de buenas temporadas por lo que llamaron a los chicos. La gran mayoría optó por quedarse con nosotros, tuvimos alguna que otra baja y las suplimos saliendo a buscar los refuerzos correspondientes de cada posición. En el balance fueron cuatro jugadores que perdimos y cuatro los refuerzos que hemos traído, así que fue cambio de jugador por jugador”.

Al momento de ir a buscar nuevos integrantes del plantel, Ramajo y su grupo de trabajo, tienen un método sencillo: “Tratamos de visualizar generalmente chicos que han estado en la institución, que en algún momento hemos podido traer. Vamos por ese lado tratando de sumar jugadores conocidos y que ya han estado en algún tiempo en nuestro proceso, volver a tratar de traerlos e involucrarlos nuevamente”.

El campeonato se les ha escapado por poco en las últimas ediciones del certamen alcanzando las semifinales y ahora, con un formato distinto, buscan seguir con el mismo protagonismo: “Estuvimos muy cerquita, no se nos dio por la definición en penales. Los torneos cortos los tenés que tomar de otra manera. Por ahí en el torneo largo tenés la posibilidad de un recambio, de buscarle la vuelta al plantel e ir involucrando a todos, buscando alternativas. Hoy por hoy cada sábado es una final porque cada partido te deposita entre los primeros cuatro para tener ventaja deportiva en el playoff y después tratar de llegar entre los ocho para jugar octavos de final. Todo esto es más corto y cada sábado es como una final”, dijo el DT.

Este tipo de temporada, para Ramajo también da oportunidades y será un buen desafío: “En lo personal me gusta más porque por ahí tenés doble chance en una Apertura y Clausura. En cuanto al formato anterior, tenías que trabajar todo el año para que se reduzca todo a un solo partido, allá por el final del año. La idea es tratar de clasificar en los dos torneos, jugar playoffs y llegar lo más lejos posible”, anticipó.