river mar del plata

Eugenio Ramajo: "En los torneos cortos, cada sábado es casi una final"
El entrenador de River de Mar del Plata habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre el inicio de su equipo con 14 goles a favor y 0 en contra en dos partidos.
El entrenador de River de Mar del Plata habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre el inicio de su equipo con 14 goles a favor y 0 en contra en dos partidos.
El próximo viernes 7 de junio la agrupación riverplatense festejará su primera década con la presencia de Marcelo Barovero y Jonathan Maidana. Las entradas están a la venta.