El Torneo “Liga Marplatense de Fútbol” llegó a su fecha final y este sábado quedarán definidos todos los clasificados y los cruces que empezarán a darle forma a la lucha por el trofeo de este año.

La pelea por el pasaje a los cuartos de final de manera directa, no podía haber quedado más pareja porque antes de iniciar la jornada, hay cinco equipos con chances de culminar entre los dos mejores. La gran ventaja la tiene Once Unidos, seguido de River. Si ellos ganan, nada importará de lo que pase detrás donde Atlético Mar del Plata, Kimberley y Círculo Deportivo aguardarán por una oportunidad.

Hay equipos que ya saben que jugarán los Octavos de Final pero buscarán terminar lo más arriba posible. Se trata de Deportivo Norte, Argentinos del Sud, San José, Peñarol, Quilmes y Banfield.

El otro punto destacado de la Zona Campeonato, será saber quienes terminan en los últimos dos lugares y que tendrán que jugar los 16avos de final frente a los dos mejores de la Reválida. Los tres que pueden terminar allí son Nación (8), Talleres (7) y Alvarado (6).

Independiente, en la Reválida sabe que tiene asegurado su lugar en los playoffs pero el sábado se definirá el restante cupo donde hay tres equipos con posibilidades. General Urquiza es quien tiene mayores chances con 19 puntos, mientras que detrás con 18 están Libertad y Boca que no pierden la ilusión.

El cronograma para el fin de semana es el siguiente:

PROGRAMACIÓN - UNDÉCIMA FECHA - SEGUNDA FASE

TORNEO "LIGA MARPLATENSE DE FÚTBOL"

SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE

