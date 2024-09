Este sábado pueden darse las primeras definiciones en la Zona Campeonato del Torneo “Liga Marplatense de Fútbol” ya que se disputará, sólo para este grupo de equipos, la fecha 13 que sería la última del calendario.

Como en esta instancia hay dos equipos más que en la Reválida, se tuvieron que adelantar dos fechas (antes fue la 12) para terminar el próximo sábado 28 de septiembre disputando la última jornada para ambas zonas. Los partidos de Primera División se disputarán a las 14 horas para no superponerse con el SuperClásico en “La Bombonera”.

En ese sentido, hay una lucha muy pareja en la zona alta para terminar en el primer y segundo lugar que les permite pasar directamen a cuartos de final y saltearse una fase de eliminación directa. Quien tiene mayor ventaja en ese contexto es Once Unidos (24) que tendrá que visitar a Argentinos del Sud. Si saca un buen resultado y sus escoltas resignan unidades, podría lograr esa clasificación.

Claro que tendrá que esperar a lo que pase con Círculo Deportivo que tiene un complejo encuentro en Otamendi ante Kimberley y River que visitará a Deportivo Norte en otro partido de alta intensidad. En la discusión, también quiere permanecer Atlético Mar del Plata que visitará a Nación.

En la zona baja, hay dos equipos con 6 puntos que son Talleres y Alvarado. Ambos, si no suman ya podían quedar condenados a jugar los 16º de final ante los dos mejores de la Reválida. El equipo del puerto será local de Quilmes y el “Torito” visitará a San José.

PROGRAMACIÓN - DECIMOTERCERA FECHA - SEGUNDA FASE

TORNEO "LIGA MARPLATENSE DE FÚTBOL"

SÁBADO 21 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Cancha: Círculo - Círculo vs Kimberley

Sexta (10hs): Ghiglione, Scuffi y Babbit

Quinta (12hs): Scuffi, Ghiglione y Babbit

Primera (14hs): Rojas, Scuffi y Ghiglione

Cancha: Dvo. Norte - Dvo. Norte vs River

Sexta (10hs): Bravo, Luxen y Mustafá

Quinta (12hs): Luxen, Bravo y Mustafá

Primera (14hs): Mustafá, Luxen y Bravo

Cancha: Nación - Nación vs Mar del Plata

Sexta (10hs): Chávez, C. Ruíz Díaz y S. Ruíz Díaz

Quinta (12hs): C. Ruíz Díaz, Chávez y S. Ruíz Díaz

Primera (14hs): Cingolani, C. Ruíz Díaz y Chávez

Cancha: Peñarol - Peñarol vs Banfield

Sexta (10hs): Núñez, Óngaro y Llona

Quinta (12hs): Óngaro, Núñez y Llona

Primera (14hs): Llona, Óngaro y Núñez

Cancha: Talleres - Talleres vs Quilmes

Sexta (10hs): Sampietro, Chabert y Galante

Quinta (12hs): Chabert, Sampietro y Galante

Primera (14hs): Nuesch, Chabert y Sampietro

Cancha: Argentinos - Argentinos del Sud vs Once Unidos

Sexta (10hs): Ferreyra, Gómez y Vega

Quinta (12hs): Gómez, Ferreyra y Vega

Primera (14hs): Millas, Gómez y Ferreyra

Cancha: River - San José vs Alvarado

Sexta (10hs): Patetta, Zagaglia y Monteagudo

Quinta (12hs): Zagaglia, Patetta y Monteagudo

Primera (14hs): Mella, Zagaglia y Patetta