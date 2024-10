Se disputaron este miércoles los cruces de 16avos de final del Torneo “Liga Marplatense de Fútbol” donde uno de los integrantes de la Zona Campeonato logró asegurar su lugar en la próxima fase y el otro, dio el batacazo en la Reválida.

En el cruce que se jugó en la Ruta 88, Independiente dio el gran batacazo al vencer al equipo de Osvaldo Nartallo por 2-0 en su propia casa gracias a los goles que llegaron en el complemento a través de Baigorria a los 21 minutos y de García cuando ya se estaba jugando el tiempo adicionado (46 minutos).

De esta forma, el “rojo” tendrá un lugar asegurado entre los clasificados a octavos de final y tendrá que medirse con el mejor de los que se metieron en esa instancia que es Círculo Deportivo de Otamendi.

En el “Pedro Zumpano" de Talleres, se enfrentó el local con General Urquiza y estuvo cerca de dar un batacazo también el equipo que vino desde la Reválida; pero no fue así. Se puso en ventaja “Urqui” con gol de Tomás de Bernardi a los 13 minutos; pero luego llegaría el empate sobre los 31 anotado por Nivollet.

El empate, por ventaja deportiva, le dio la clasificación al conjunto del puerto que ahora tendrá que medirse con Atlético Mar del Plata en el cruce de octavos de final. Paradójicamente vienen de enfrentarse el pasado fin de semana en la última fecha de la fase regular donde la “T” ganó por 1-0 dando una de las sorpresas de la fecha. ¿Podrá repetirlo para sacar de escena al último campeón?

RESULTADOS - 16avos de final

Alvarado vs. Independiente 0-2

Talleres vs. General Urquiza 1-1

CRUCES - 8avos de final

Círculo Deportivo vs. Independiente

Atlético Mar del Plata vs. Talleres

Kimberley vs. Nación

Deportivo Norte vs. Quilmes

Argentinos del Sud vs. Banfield

San José vs. Peñarol