Se disputó este miércoles la segunda jornada del Torneo de Primera División que organiza la Asociación Marplatense de Básquet.

Kimberley, último campeón, ha comenzado muy bien su camino en el certamen. Anoche ganó su segundo partido consecutivo y fue en el Valentin Pérez frente a Quilmes 77 a 68, con 11 puntos y 15 rebotes del pivot Facundo Mayorca.

En el “José Martinez”, Unión A venció a Quilmes B por 62 a 53 y también sumó 2 triunfos en las primeras dos jornadas. Andrés Mateo aportó 11 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias.

En tanto, Once Unidos le ganó a Sporting por 66 a 44 en el gimnasio Maristas, con el aporte de Tomás Farris: 13 puntos y 4 rebotes.

Alvarado debutó con un triunfo como visitante frente a Unión B por 68 a 63. Guido Canella sumó 14 puntos y 9 rebotes para los ganadores, mientras que Matías Zabaleta fue la figura del celeste, con 23 puntos y 8 rebotes.

En Necochea, Rivadavia le ganó a Peñarol 82 a 65 con 24 puntos y 13 rebotes de Agustín Apreda. Por su parte IAE Club quedó libre en esta segunda jornada.

La jornada 3 se llevará a cabo el miércoles 10 de abril y será con el siguiente cronograma:

Alvarado vs. Quilmes B

Unión vs. Kimberley

Quilmes vs. Sporting

Once Unidos vs. Rivadavia

Peñarol vs. IAE Club

Libre: Unión B