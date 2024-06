Este sábado parece que el clima finalmente dejará que comience la segunda fase del Torneo de la Liga Marplatense de Fútbol tanto para la Primera División como para la Quinta y Sexta Categoría.

Todo estaba listo hace una semana para que comenzaran a rodar tanto la Zona Campeonato como la Reválida empezando a disputar los puntos importantes del año pensando en ser campeones de la ciudad.

Se repiten los partidos programados donde se destaca la reedición de la final que disputaran el año pasado Atlético Mar del Plata y Deportivo Norte en un duelo con presentes distintos pero la intención de ambos de ganar y empezar con el pie derecho la participación dentro de este segundo tramo de la temporada.

Otro de los partidos para prestar atención en esta jornada seré el cruce entre River y Kimberley que se dará en Juan B Justo y Bronzini con dos equipos siempre protagonistas.

PROGRAMACIÓN - PRIMERA FECHA - SEGUNDA FASE DEL TORNEO "LIGA MARPLATENSE DE FÚTBOL"

SÁBADO 15 DE JUNIO DE 2024

Cancha: Círculo - Círculo vs San José

Sexta (12hs): Sampietro, Vega y Gómez

Quinta (13:30hs): Gómez, Sampietro y Vega

Primera (15:15hs): Millas, Gómez y Sampietro

Cancha: Alvarado - Alvarado vs Argentinos del Sud

Sexta (12hs): Rua, Tua y Arrendazzi

Quinta (13:30hs): Arrendazzi, Rua y Tua

Primera (15:15hs): Rojas, Arrendazzi y Rua

Cancha: Once Unidos - Once Unidos vs Talleres

Sexta (12hs): Ferreyra, Pironi y Patetta

Quinta (13:30hs): Patetta, Ferreyra y Pironi

Primera (15:15hs): Mella, Patetta y Ferreyra

Cancha: Quilmes - Quilmes vs Peñarol

Sexta (12hs): Tamburini, Debrina y López

Quinta (13:30hs): López, Tamburini y Debrina

Primera (15:15hs): Debrina, López y Tamburini

Cancha: Banfield - Banfield vs Nación

Sexta (12hs): Chabert, Ordóñez y Luxen

Quinta (13:30hs): Luxen, Chabert y Ordóñez

Primera (15:15hs): Funes, Luxen y Chabert

Cancha: Mar del Plata - Atlético MDP vs Deportivo Norte

Sexta (12hs): Zagaglia, Rivas y Ghiglione

Quinta (13:30hs): Ghiglione, Zagaglia y Rivas

Primera (15:15hs): Miranda, Ghiglione y Zagaglia

Cancha: River - River vs Kimberley

Sexta (12hs): Montero, Mayer y Martínez

Quinta (13:30hs): Martínez, Montero y Mayer

Primera (15:15hs): Mayer, Martínez y Montero

Cancha: Dvo. Norte - El Cañón vs San Isidro

Sexta (12hs): Bravo, Cajal y Scuffi

Quinta (13:30hs): Scuffi, Bravo y Cajal

Primera (15:15hs): Cajal, Scuffi y Bravo

Cancha: Gral. Urquiza - Gral. Urquiza vs Racing

Sexta (12hs): Spognardi, Contreras y Costanzo

Quinta (13:30hs): Costanzo, Spognardi y Contreras

Primera (15:15hs): Contreras, Costanzo y Spognardi

Cancha: San Lorenzo - San Lorenzo vs Almagro Florida

Quinta (13:30hs): Núñez, Gallo y Baquero

Primera (15:15hs): Baquero, Núñez y Gallo

Cancha: Independiente - Independiente vs Cadetes

Sexta (12hs): Oliver, Abboud y Melga

Quinta (13:30hs): Melga, Oliver y Abboud

Primera (15:15hs): Abboud, Melga y Oliver

Cancha: Al Ver Verás - Al Ver Verás vs Chapadmalal

Sexta (12hs): Correa, Foschi y Romero

Quinta (13:30hs): Romero, Correa y Foschi

Primera (15:15hs): Foschi, Romero y Correa

Cancha: Boca - Boca vs Libertad

Sexta (12hs): S. Ruíz Díaz, Mustafá y Chávez

Quinta (13:30hs): Chávez, S. Ruíz Dïaz y Mustafá

Primera (15:15hs): Mustafá, Chávez y S. Ruíz Díaz